Civitanova, tre lavoratori in nero nel locale: denunciato il titolare

CIVITANOVA – Locali e bar nel mirino dei carabinieri, controlli a tappeto lungo la costa. Denunciato il titolare di un locale: scoperti tre lavoratori in nero. Nella notte tra sabato e domenica i carabinieri della Compagnia di Civitanova, in collaborazione con il Nucleo Ispettorato del Lavoro di Macerata e del Nas di Ancona, hanno svolto un controllo all’interno dei locali notturni e dei bar della riviera. Un’attività predisposta con l’obiettivo di prevenzione e repressione delle violazioni in materia di tutela di lavoro. Il titolare di un locale di Civitanova è stato denunciato a piede libero poiché i miliari hanno accertato che ad alcuni dipendenti non era stata garantita la formazione, come previsto invece dalla normativa, in materia di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro. La contestazione prevede un’ammenda di 19.164,69 euro. Nel corso dei controlli sono stati individuati tre lavoratori in nero. Contestate violazioni per circa 20 mila euro. I carabinieri del Nas di Ancona, inoltre, hanno contestato alla stessa persona la mancanza dei requisiti generali in materia di igiene e per questo è scattata la sanzione amministrativa pecuniaria di 1000 euro. Nel corso dell’operazione sono stati controllati 9 locali, 110 persone e 24 veicoli. Sono state elevate 11 contravvenzioni al Codice della Strada, 2 patenti ritirate. Denunciato un 23enne teramano per guida in stato di ebbrezza.