Civitanova, travolto da un’auto pirata: «Resterà impunito, io ancora sto male»

A parlare, con l’amaro in bocca per quanto accaduto, è il 35enne Gianmarco Virgulti, vittima di un pirata della strada il 3 ottobre scorso fra Civitanova e Porto Sant'Elpidio

CIVITANOVA – «A più di un mese dall’incidente ancora non è stato trovato il conducente dell’auto che mi ha travolto. Resterà impunito, io ancora sono dolorante». A parlare, con l’amaro in bocca per quanto accaduto, è il 35enne Gianmarco Virgulti, vittima di un brutto incidente avvenuto lo scorso 3 ottobre tra Civitanova e Porto Sant’Elpidio. Si trovava all’altezza del ponte del fiume Chienti quando è stato urtato da un’auto e lasciato ferito sull’asfalto, senza essere soccorso. È scattata la caccia al pirata della strada ma poi la beffa: le telecamere che avrebbero potuto riprendere la scena non funzionavano quel giorno.

«Lunedì della settimana scorsa sono andato dalla polizia – ha raccontato Gianmarco Virgulti – anche perché dopo l’incidente sono rimasto per quasi un mese a letto, ancora con i dolori alla cervicale e alle costole. E mi è stato detto che il pirata non è stato trovato. Le telecamere che si trovano sulla rotatoria ex Pellegrini in quel momento non funzionavano e così non hanno registrato nulla. Tutto questo mi ha lasciato allibito. A che serve dire che Civitanova è piena di telecamere se poi nemmeno funzionano. Ho dato alla polizia l’orario preciso in cui è avvenuto l’incidente, le 19.35 circa, e ho riferito che l’auto era scura, o blu o nera. Tra l’altro dalle telecamere di un privato si vedono due auto che passano a quell’ora, ad una certa velocità, e che corrispondono alla descrizione. Ora valuteremo insieme al mio avvocato il da farsi. Di solito percorro sempre la pista ciclabile, quello era l’unico tratto in cui si è costretti a passare sulla strada. Ho sentito quest’auto che mi ha spinto in avanti, sono finito prima sopra il cofano e poi sono caduto. Ho riportato una serie di traumi».