Civitanova, trasporto illegale di materiale radioattivo: fermato un autocarro e denunciato l’autista

CIVITANOVA – La Sezione polizia stradale di Macerata, nel corso di specifici controlli coordinati dal Compartimento di Ancona, nel corso della mattinata di ieri 30 maggio, ha fermato, nei pressi del casello autostradale di Civitanova Marche, un trasporto illegale di materiale radioattivo. Questo era nascosto all’interno di un autocarro di nazionalità austriaca condotto da un cittadino dell’est Europa. Il mezzo, proveniente da una struttura sanitaria fuori regione, era diretto in Austria dove il materiale avrebbe subito un processo di smaltimento e rigenerazione. Il carico è risultato del tutto privo dei titoli autorizzativi per il materiale radioattivo e in violazione sia delle norme internazionali sul trasporto merci sia delle prescrizioni previste per le merci pericolose Adr.



Il conducente dell’autocarro, a seguito delle domande specifiche poste dagli agenti, non è stato in grado di fornire adeguate giustificazioni sulla natura del carico. L’autocarro è stato sottoposto a fermo amministrativo per tre mesi, mentre il conducente è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria e sanzionato per varie violazioni amministrative per un importo di circa 6000 euro.



Il materiale radioattivo è stato affidato ad un vettore regolarmente autorizzato al trasporto di tale tipo di sostanza per poi essere recapitato al legittimo destinatario.