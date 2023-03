Civitanova, tragico investimento sui binari: un morto

CIVITANOVA – Tragedia nella notte, muore investito da un treno in corsa. È successo verso le 2.35 lungo i binari all’altezza di Fontespina. Sono in corso le indagini per identificare la vittima e ricostruire la dinamica dell’incidente mortale. Non si sa ancora se possa trattarsi di un gesto volontario o di una fatalità. Le indagini da parte della polizia ferroviaria di Ancona sono in corso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e, in prima battuta, anche gli agenti del commissariato di polizia e i carabinieri.

