Civitanova, tornano i Mercoledì dello shopping: negozi aperti fino a mezzanotte

CIVITANOVA – Tornano i “Mercoledì dello shopping”, il centro di Civitanova Marche si anima con le aperture serali dei negozi fino a mezzanotte. Si comincia mercoledì 5 luglio con uno degli appuntamenti estivi consolidati.

Secondo il programma – l’evento è organizzato dall’associazione dei commercianti Centriamo, in collaborazione con l’amministrazione comunale – tutti i mercoledì sera si esibiranno in piazza Ramovecchi musicisti coordinati da Lucio Matricardi, mentre lungo corso Umberto I ci sarà una marguttiana.

In via Duca degli Abruzzi, invece, va in scena l’arte di lavorare con l’uncinetto a cura del gruppo Mutatio ed in corso Dalmazia animazione e laboratori creativi per bambini a cura del negozio Natura Toys. Mercoledì 5 luglio la serata musicale sarà animata da Leonardo Fontanot, con un concerto live in piazzetta Ramovecchi.

«Ripartiamo con i nostri mercoledì, abbiamo avuto il patrocinio da parte dell’amministrazione comunale e sono contenta di questa collaborazione sempre più stretta – ha commentato Debora Pennesi, presidente dell’associazione Centriamo – sia con l’assessore al commercio Caldaroni che con l’assessore al turismo Gironacci. Avremo un complesso musicale in piazza Ramovecchi tutti i mercoledì: ogni serata avremo la possibilità di ascoltare generi e brani diversi. Non mancherà come di consueto l’arte sotto le stelle, curata dall’associazione della signora Lucia Spagnuolo, mentre in via Duca degli Abruzzi ci sarà l’uncinetto della signora Luisella Cellini e della sua associazione. La nostra collega di Natural Toys organizzerà, infine, dei punti giochi e dei laboratori».