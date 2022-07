Civitanova, torna ‘Rocksophia’: appuntamento con la musica, la filosofia e l’innovazione

CIVITANOVA MARCHE – ‘Rocksophia’ torna a Civitanova, portando con sé diverse e intriganti novità. Appuntamento al varco sul mare giovedì 28, venerdì 29, sabato 30 e domenica 31 luglio, con un format caratterizzato dallo spettacolo musicale e filosofico con video e live a cura dell’ensemble musicale Factory. Al centro della scena, l’attenzione nei confronti di tre celebri figure della canzone italiana: Vasco Rossi, Raffaella Carrà e Lucio Dalla.

La mostra

L’innovazione e la tecnologie sono le sorprese di questa edizione del festival organizzato da Lucrezia Ercoli: nella prima giornata, infatti, spazio all’esposizione della Meta Gallery di Popsophia, una serie di mostre virtuali come “Un autre regard”: si tratta di una galleria digitale interattiva navigabile mediante dei visori 3d. Dunque, giovedì 28 ci sarà il taglio del nastro della mostra e per l’occasione saranno presenti diversi critici d’arte contemporanea tra cui Maria Agostinelli, autrice di Rai 5.

La dichiarazione

«Il secondo decennio di Popsophia si apre all’insegna dell’innovazione con nuovi linguaggi e nuovi format per interpretare il presente e la costruzione di Mega va in questa direzione. Abbiamo poi scelto tre icone italiane che hanno rivoluzionato la musica e la cultura – ha spiegato Lucrezia Ercoli direttrice artistica – la filosofia di un idolo delle folle come Vasco Rossi, la rivoluzione incarnata da Raffaella Carrà a un anno di distanza dalla sua scomparsa e la poetica di Lucio Dalla nel decennale della morte. Le note dell’autore di Caruso chiuderanno le quattro giornate nel meraviglioso Varco sul mare».

Il programma

La figura di Vasco Rossi è la protagonista della serata di venerdì 29 luglio: ad intervenire sarà Alessandro Alfieri, autore del saggio “Vasco il male. Il trionfo della logica dell’identico”, poi toccherà alla filosofa Ilaria Gaspari analizzare l’autore di ‘Vita spericolata’ e ‘Vado al massimo’. La conclusione è affidata agli aneddoti del giornalista Leo Turrini, con la band Factory che eseguirà dal vivo i successi più noti degli oltre quaranta anni di carriera dell’artista.

‘Rumore’ è il nome dell’appuntamento dedicata a Raffaella Carrà, in programma per sabato 30 luglio. Prima, però, (18.30) la giornalista musicale e autrice di Rai 5 Claudia Bonadonna parlerà delle icone musicali al femminile, mentre alle 21.30 la ballerina e filosofa Serena Pastorino affronterà il tema del corpo nelle movenze della conduttrice. Quindi, alle 21.30 sarà Paolo Armelli, autore del libro “L’arte di essere Raffaella Carrà”, ad animare appunto ‘Rumore’.

Lucio Dalla a Civitanova nel 1979 con ‘Banana Republic’: gli scatti originali del concerto allo stadio saranno oggetto del reportage fotografico di Enrico Lattanzi, in vetrina domenica alle 18.30 all’hotel Miramare. La sera, invece, il saggista Filippo La Porta analizzerà i testi di Dalla e il loro carico poetico e malinconico. A seguire Carlo Massarini ripercorrerà l’intera carriera dell’artista bolognese.

Il commento

In mattinata, all’Hotel Miramare si è tenuta la conferenza di presentazione di ‘Rocksophia’, alla presenza delle varie autorità cittadine oltre che degli organizzatori del festival. «Torna un grande appuntamento con l’arte e la cultura e siamo orgogliosi di portare a Civitanova un format così innovativo – ha spiegato il sindaco Fabrizio Ciarapica – . Rocksophia è un festival che, mutando veste, riesce a rimanere sempre attuale».