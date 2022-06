CIVITANOVA MARCHE – Parcheggiare un veicolo elettrico sarà gratis a Civitanova, a partire da luglio, in piazza XX Settembre. Lo ha stabilito ieri la Giunta comunale, grazie all’accordo con la ‘Civita.s’, l’azienda partecipata che si occupa della gestione degli stalli a pagamento all’interno dell’area comunale di Civitanova.

Si tratta, tuttavia, di un’iniziativa in via sperimentale, probabilmente in linea con quanto avviene già in altre città per incentivare l’uso della mobilità elettrica.