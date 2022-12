Civitanova, tentato furto al depuratore

L’allarme è scattato intorno alle ore 2.30 dell'altra notte, in via Fontanella. Sull'accaduto indagano gli agenti del commissariato di polizia

CIVITANOVA – Tentato colpo dei ladri nei locali del depuratore, malviventi in fuga a mani vuote.

Indagini in corso da parte della polizia. L’episodio è avvenuto l’altra notte, l’allarme è scattato intorno alle ore 2.30, in via Fontanella, dove è ubicata la struttura. Ignoti si sono intrufolati, riuscendo ad evitare con cura le telecamere di videosorveglianza, all’interno dell’area del depuratore. Hanno spaccato le porte e hanno messo a soqquadro i locali. A dare l’allarme sono stati gli uomini della vigilanza privata, che hanno allertato gli agenti del commissariato di polizia. Quando le forze dell’ordine sono arrivate, dei malviventi non c’era già più alcuna traccia.

È l’ennesimo caso di furto, in questo caso rimasto soltanto un tentativo, che avviene nella zona di Civitanova, ma non solo. Indagini in corso da parte degli agenti della polizia, che hanno effettuato il sopralluogo di rito.