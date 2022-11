Civitanova, torna “A teatro con mamma e papà”

CIVITANOVA MARCHE- ‘A Teatro con mamma e papà’ torna ad emozionare i bambini civitanovesi e non solo. Il primo appuntamento della rassegna si svolgerà domenica, 27 novembre, al Teatro Annibal Caro. Sul palcoscenico della città alta andrà in scena la compagnia lombarda ‘Pandemonium‘ Teatro di Bergamo, formazione riconosciuta per il suo lavoro, oltre che dalla Regione Lombardia, anche dal Mic-Ministero della Cultura.

L’appuntamento

Porterà in scena ‘Il cubo magico’, uno dei suoi spettacoli più divertenti e fortunati. Due personaggi che, giocando, imparano a conoscere ciò che sta intorno a loro è la storia dell’incontro di Uno e l’Altro. Entrambi entrano in contatto con un mondo strano, fatto solo di cubi, grandi, cubi piccoli, cubi grigi, cubi rosa, cubi gialli, cubi azzurri.

L’iniziativa ‘Caro Teatro’ sarà attiva per tutto l’inverno, fino a marzo 2023 e la campagna abbonamenti si è conclusa venerdì scorso, con cinquanta sottoscrizioni. Le prenotazioni per i posti sono aperte e proseguiranno fino allo stesso giorno di spettacolo: è possibile chiamare lo 0734 440348, da lunedì a venerdì con orario 9-14, e dopo le 14 è invece disponibile il numero 335 5268147. Ingresso unico 6 euro, promozione per gruppi a partire da dieci persone a 5 euro a biglietto (se prenotati entro venerdì 25 novembre). La rassegna è a cura dell’assessorato alla Cultura del Comune di Civitanova, dai Teatri di Civitanova e da Proscenio Teatro, per la direzione artistica di Marco Renzi.

Il Natale a teatro

Sempre restando in tema bambini, giovedì, 8 dicembre, Carolina Benvenga sarà al Rossini per ‘Un Natale favoloso a teatro’, spettacolo di Stefano Francioni Produzioni e Ventidieci, distribuito da Savà Produzioni Creative, per la regia di Morena D’Onofrio.

La trama: «Un S.O.S. per un piccolo imprevisto da codice rosso che mette a rischio la consegna dei regali a tutti i bambini del mondo, Carolina e i suoi compagni d’avventura si attivano per salvare il giorno più bello dell’anno. Insieme a lei, il buffo elfo Pymbor, il re delle marachelle Bèlmir e gli altri strampalati protagonisti della storia danzano, cantano e coinvolgono i piccoli spettatori in sala in una divertente caccia al tesoro in attesa dell’arrivo di Babbo Natale e della sua fedele renna dal naso rosso, Rudolph. Riusciranno a salvare il Natale 2022?».