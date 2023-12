Civitanova, taglio del nastro in piazza: tre nuovi mezzi sotto l’albero di Natale per la Croce Verde

CIVITANOVA – Taglio del nastro per tre nuovi mezzi della Croce Verde: due sono stati donati dall’Atac. Si tratta di due ambulanze e un pulmino attrezzato per il trasporto delle persone diversamente abili. Oggi pomeriggio 9 dicembre, in piazza XX settembre, sotto l’albero di Natale illuminato, si è svolta la cerimonia di inaugurazione, alla presenza dell’ex presidente della Croce Verde, Cesare Bartolucci, del presidente della Croce Verde, Roberto Tosi, del sindaco Fabrizio Ciarapica, del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, del presidente dell’Atac Massimo Belvederesi, del senatore Elena Leonardi e del sottosegretario al Ministero dell’Economia e Finanze Lucia Albano. C’erano anche tanti volontari e alcuni rappresentanti delle forze dell’ordine.

Ad aprire la cerimonia il dottor Cesare Bartolucci, che ha ringraziato i presenti e ha passato la parola al presidente Acquaroli. «Credo che sia importante lavorare nell’ambito della sanità e dell’assistenza, fondamentali per la forza delle nostre comunità – ha detto Acquaroli -. Tutto quello che può essere fatto per chi è più debole e più sofferente è un valore, un bel momento per tutta la comunità. La grandezza di una comunità si riconosce nella capacità di essere vicino a chi è più debole e a chi è più in difficoltà». «Oggi con orgoglio inauguriamo tre mezzi, uno acquistato dalla Croce Verde e due grazie ad un contributo importante che l’Atac ha concesso, con pieno sostegno dell’amministrazione comunale – ha detto il sindaco Ciarapica – Questo è un segnale preciso che l’amministrazione sta dando che è quello di volere una comunità solidale e attenta al benessere di ogni cittadino». «Per noi è un orgoglio – ha detto il presidente dell’Atac Belvederesi – Volevamo dare un contributo fattivo a chi per questa società rappresenta la solidarietà, il volontariato, il pronto intervento che è la Croce Verde».

Dopo gli interventi, la benedizione e poi il taglio del nastro dei tre mezzi. A concludere la cerimonia il discorso di Cesare Bartolucci.

«Croce Verde e Atac, due arzille ultracentenarie da sempre al servizio della comunità civitanovese. La Croce Verde nacque nel 1910. L’Atac risale al 1911 con il tram tra Civitanova Alta e Civitanova Porto – ha ricordato Cesare Bartolucci – Entrambe sono testimoni dello sviluppo di Civitanova, della sua economia, delle sue tradizioni. Entrambe hanno attraversato due guerre mondiali ma hanno avuto una storia parallela nel venire incontro alle esigenze dei civitanovesi. Questa sera siamo qui per ricevere dall’Atac , che da sempre ha aiutato la Croce Verde, due regali di Natale: un’autoambulanza modernissima e un attrezzatissimo pulmino per il trasporto di persone diversamente abili. I due mezzi donati dall’Atac vanno ad aggiungersi al lungo elenco delle ambulanze e dei pulmini disabili donati da benefattori illuminati. Quindi la nostra più affettuosa gratitudine all’Atac e per tutto quello che ha operato nel tempo con grande disponibilità in favore del nostro Ente Morale che ha costituito del volontariato una missione. Grazie alla carità ed alla generosità dei concittadini civitanovesi questa sera possiamo poi inaugurare un’altra ambulanza frutto delle tante offerte ricevute».