Civitanova, entrano al supermercato e si nascondono addosso roba da mangiare: quattro fermati

CIVITANOVA – Entrano al supermercato e si nascondono addosso prodotti da mangiare, convinti di riuscire a farla franca. Ma i dipendenti del supermercato se ne accorgono, li fermano e, nel frattempo, allertano subito le forze dell’ordine.

È successo nel pomeriggio di ieri 14 marzo, poco dopo le 17, in un supermercato di via Civitanova, che a quell’ora era anche parecchio affollato. Quattro persone, tre uomini e una donna, sono entrati nel supermercato e si sono nascosti addosso vari prodotti. I loro movimenti, tuttavia, non sono passati inosservati. Sul posto, dopo la segnalazione dei dipendenti del supermercato, sono arrivati i carabinieri e gli agenti del commissariato di polizia. I quattro sono stati fermati e tutti i prodotti che si erano nascosti addosso sono stati restituiti al supermercato. Rischiano una denuncia.