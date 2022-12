Civitanova, superalcolici vietati a Capodanno

CIVITANOVA MARCHE- Stop alla vendita di bevande in vetro o lattina e alla somministrazione di superalcolici. Questa la decisione alla base dell’ordinanza del Sindaco di Civitanova Marche, Fabrizio Ciarapica in vista della notte di San Silvestro. È un «invito alla responsabilità», quello del Primo cittadino «a tutela di se stessi e degli altri. Auspico – prosegue – che tutti sappiano tenere comportamenti consapevoli».

I divieti

Dunque, è vietata la vendita, a tutte le attività commerciali, artigianali e agli esercizi pubblici, dalle 21 del 31 dicembre alle 6 del primo gennaio di qualsiasi bevanda contenuta in lattine e bottiglie, consentendo la vendita solo con la mescita in bicchieri di carta o altro materiale monouso non contundente. Il provvedimento include anche il divieto di vendere per l’asporto i superalcolici, dalle 21 alle ore 6, e l’impossibilità di somministrare i superalcolici dalle 2 alle 6. Tutte le attività sono obbligate a esporre al pubblico un cartello con l’indicazione dei divieti e degli orari in cui questi saranno in vigore. I trasgressori rischiano una sanzione amministrativa pecuniaria da 25 a 500 euro.

Il sindaco Ciarapica

Ciarapica raccomanda poi attenzione per quanto riguarda i botti di fine anno, invitando alla «prudenza e alla responsabilità nell’utilizzo dei petardi e degli artifizi pirotecnici, come gesto di civiltà, di tutela della quiete pubblica e come segno di rispetto verso l’ambiente e gli animali. La notte di Capodanno rappresenta un momento di entusiasmo e di convivialità, che può e deve essere vissuta in modo tale da non diventare un incubo. Mi auguro che tutto si svolgerà nella sicurezza, correttezza e rispetto della libertà altrui».