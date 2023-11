Civitanova, strage di patenti nel weekend: nei guai anche una neo patentata

Ventuno le patenti ritirate per guida in stato di ebrezza. In azione la Polstrada di Macerata

CIVITANOVA – Strage di patenti nel fine settimana, ritirate 21 patenti dalla polizia stradale. Anche la notte scorsa la polizia stradale di Macerata ha svolto dei servizi specifici lungo la fascia costiera della provincia. A Civitanova sono state ritirate 21 patenti per guida in stato di ebrezza, di cui 8 a uomini di età compresa tra 18 e i 28 anni mentre 6 ad automobilisti che avevano più di 32 anni; 4 patenti di guida sono state ritirate ad altrettante donne di età compresa tra 18 e i 22 anni, mentre 3 patenti sono state ritirate a donne oltre i 32 anni. È stata sequestrata anche un’autovettura il cui conducente, neopatentato e proprietario del veicolo, aveva un tasso alcolemico superiore ad 1,5 grammi litro, motivo per il quale è scattato anche il sequestro del mezzo ai fini della confisca.

Una delle giovani ragazze finite nei guai aveva preso la patente da appena tre giorni. È stata trovata con un tasso alcolemico superiore a 0,5 grammi litro, che in questi casi doveva essere pari a 0 g/l perché neopatentata. Complessivamente sono state individuate 8 violazioni di natura penale e 13 di natura amministrativa. In totale sono stati decurtati 285 punti. Sono state elevate complessivamente 27 sanzioni al codice della strada. Nel corso della notte non sono stati registrati incidenti stradali.