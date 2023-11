Civitanova, strage di Nassiriya: la città celebra il 20° anniversario

CIVITANOVA – Civitanova ricorda la strage di Nassiriya e celebra la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. L’Amministrazione comunale celebrerà, sabato 11, alle ore 11, presso la piazza dedicata, in zona commerciale Aurora, il 20° anniversario della strage di Nassiriya e la Giornata del ricordo dei Caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace. La manifestazione è organizzata anche quest’anno in collaborazione con l’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) di Civitanova Marche presieduta da Roberto Ciccola e dalla Presidenza del Consiglio Comunale.

«Vogliamo rinnovare il ricordo di questo sacrificio che costò la vita a militari e civili che sono morti per difendere la pace e la libertà – ha dichiarato il sindaco Fabrizio Ciarapica – attualmente sono oltre 7000 i militari italiani, uomini e donne che lavorano all’estero in 35 missioni internazionali, impegnati in 24 Paesi per garantire sicurezza e cooperazione, in difesa della pace e dei valori fondamentali dell’uomo. I nostri uomini – ha proseguito Ciarapica – e le nostre donne dell’esercito, della marina, dell’aeronautica, dell’arma dei carabinieri e della guardia di finanza, sono professionalmente molto preparati e particolarmente apprezzati all’estero soprattutto per la loro umanità. Per questo, per il loro sacrificio quotidiano lontano dalle proprie famiglie è doveroso il nostro ricordo e il nostro ringraziamento».

Il Primo cittadino, insieme alle massime autorità militari e civili locali, aprirà l’iniziativa presso il monumento di Piazza Nassiriya con l’alzabandiera e l’inno nazionale italiano. Poi la cerimonia proseguirà con gli onori ai caduti, la deposizione della corona d’alloro avvolta dal tricolore e la lettura dei nomi dei nostri 19 connazionali, di cui 12 carabinieri, 5 uomini dell’esercito e 2 civili, tragicamente uccisi in quell’occasione. Al termine si terranno gli interventi istituzionali del Sindaco e del Generale Paolo Piccinelli dell’ANC. Saranno presenti gli studenti di alcuni istituti comprensivi cittadini.