Civitanova: scuole, strade e marciapiedi, al via i primi interventi

CIVITANOVA – Nuovo asfalto, marciapiedi riqualificati, edifici scolastici più sicuri. L’amministrazione comunale civitanovese ha approvato una prima trance di interventi per il miglioramento della viabilità urbana e degli spazi pubblici, per un valore complessivo di oltre 446mila euro. I lavori prenderanno il via a breve.

«Interventi importanti – sottolinea il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica –. che ci consentiranno di migliorare le strade, i marciapiedi, le scuole. È un primo passo: altri interventi sono già in programma, con l’obiettivo di rendere Civitanova sempre più sicura, curata e vivibile per tutti».

Gli interventi



Il primo intervento prevede la completa riasfaltatura di via Boiardo, per un importo di 150 mila euro, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza della circolazione e risolvere le attuali criticità.



Il secondo riguarda la manutenzione straordinaria dei marciapiedi in via del Pincio a Civitanova Alta, dove sarà riqualificata la pavimentazione per un valore di 55mila euro. Parallelamente, è stato stanziato un fondo da 146mila euro destinato al ripristino del manto stradale in tratti di varie vie comunali, con interventi mirati nei punti maggiormente danneggiati.

La scuola



Il quarto intervento riguarda la manutenzione straordinaria di un’ala dell’Istituto Comprensivo di via Regina Elena. L’edificio sarà ristrutturato con un investimento di 95mila euro nell’ambito del progetto “Educare in Comune”, e sarà destinato ad accogliere attività educative e ludiche per bambini fino ai 12 anni affetti da disagi e patologie psicofisiche.

Gli spazi individuati, al primo piano del blocco segreteria, non sono attualmente utilizzati per attività scolastica e saranno completamente riqualificati. Nel dettaglio, l’intervento prevede il rifacimento dei pavimenti in tutti i locali, dei battiscopa nel corridoio e nelle aule, dei rivestimenti nei bagni, antibagno e cucina, la sostituzione completa dei sanitari e della rubinetteria, la tinteggiatura interna di tutte le stanze, la revisione degli impianti idrico ed elettrico e degli scaldacqua, la sostituzione degli infissi interni e parte di quelli esterni, oltre alla modifica della finestratura nei servizi igienici.