Civitanova, conto alla rovescia per la Stracivitanova: «Contiamo di raggiungere numeri importanti»

La manifestazione andrà in scena sabato 11 e domenica 12 marzo. Non mancheranno le novità

CIVITANOVA – È tutto pronto per la 47esima edizione della Stracivitanova: Civitanova si prepara ad accogliere la gara più longeva ed apprezzata delle Marche e non solo, organizzata dall’Atletica Civitanova. «Contiamo di raggiungere numeri importanti» è il commento del presidente della società organizzatrice, Sergio Bambozzi.

Non mancheranno le novità: cambia leggermente il percorso, con un passaggio degli atleti nell’area portuale, e torna l’appuntamento con la camminata, pensata per le famiglie, la Family Run. La manifestazione andrà in scena sabato 11 e domenica 12 marzo. Sabato sarà la giornata dedicata al ritiro dei pettorali, ma anche una giornata di incontri e convegni, che si svolgeranno presso la palazzina del Lido Cluana.

«Ci tengo a ringraziare per la sua disponibilità la comandante del porto, Ylenia Ritucci – ha detto il presidente dell’Atletica Civitanova, Sergio Bambozzi -: si entrerà nell’area portuale e si correrà fino al molo. Puntiamo ad arrivare alle 3 mila presenze: già ci sono pullman organizzati per venire a correre la Stracivitanova. Tante le palestre e le associazioni che ci hanno contattato per prendere parte all’evento. Contiamo di raggiungere numeri importanti».

Due i percorsi: la mezza maratona (21,097 chilometri) oppure la corsa di 10.800 chilometri, non competitiva. La Family Run, invece, si snoderà su un percorso di 3.5 chilometri: una passeggiata aperta a tutti. Per ogni informazione e per le iscrizioni si può consultare il sito https://www.stracivitanova.it/ oppure scrivere a segreteria@atleticacivitanova.it.