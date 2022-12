Civitanova, stop alla nuova viabilità del sabato mattina: provvedimento sospeso

CIVITANOVA – Stop alla nuova viabilità del sabato mattina, il provvedimento è stato sospeso. Sabato 10 dicembre, dunque, non scatterà la sperimentazione che dal 26 novembre regolava la circolazione stradale. Una sperimentazione sorta per migliorare la situazione del traffico durante le ore del mercato settimanale, che però non è piaciuta, fin da subito, ai commercianti e ai residenti della zona interessata, che hanno segnalato ingorghi sul lungomare Sud e in viale Vittorio Veneto. Si trattava di una prova, legata anche ad un discorso di sicurezza attraverso lo spostamento di diverse bancarelle del mercato, come anche l’assessore Francesco Caldaroni aveva ribadito, in risposta alle critiche mosse dai negozianti del centro. Ma la sperimentazione non ha convinto. E così ieri l’amministrazione comunale ha deciso di sospendere il provvedimento ed ha trasmesso al Comando dei vigili la comunicazione di predisporre il ripristino della situazione come era prima. La nuova viabilità, che prevedeva la pedonalizzazione dell’area compresa tra piazza XX settembre e i giardini del Lido Cluana, attraverso la deviazione del traffico delle automobili dal vialetto Sud in corso Garibaldi e di quello di viale Vittorio Veneto in via Cavour, era scattata in seguito ad una delibera firmata lo scorso 11 novembre.

Sempre per quanto riguarda il discorso viabilità, il sindaco ha deciso di sospendere la Ztl domenicale nel periodo delle festività natalizie e di fine anno e cioè nelle domeniche del 4, 11, 18, 25 dicembre 2022 e 1 e 8 gennaio 2023. Sarà riattivata a partire da domenica 15 gennaio 2023.