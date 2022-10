Civitanova, stanno per ripartire i lavori nel “parco delle altalene”

CIVITANOVA – Parco delle Altalene sul lungomare sud, a breve ripartiranno i lavori. «Tra un mese e mezzo, circa, l’opera dovrebbe essere ultimata» ha detto il sindaco Fabrizio Ciarapica.

I lavori nell’area verde intitolata a Norma Cossetto rientrano nel progetto di riqualificazione completa delle aree verdi del lungomare Piermanni, e in particolare degli spazi lato monti, che ospiteranno giochi e arredi urbani a tema. «I lavori in quello che diventerà il Parco delle Altalene si erano fermati per una questione legata alla ditta che sta eseguendo l’opera ma riprenderanno a breve. Entro un mese, un mese e mezzo, dovrebbero essere ultimati – ha spiegato il primo cittadino Ciarapica – Si tratta di un’opera da 350 mila euro, che prevede la realizzazione di nuovi sotto-servizi, di una nuova pavimentazione, che in alcuni punti, a seconda delle necessità, sarà gommata e quindi anti-urto, sette altalene, una nuova illuminazione, il posizionamento di uno scivolo e, infine, delle vasche, che ospiteranno piante perenni. Si tratta di un’opera importante per Civitanova, che è stata pensata per le famiglie e per i bambini, e che si inserisce nel contesto di una riqualificazione di tutto il lungomare Piermanni, lato ovest» ha concluso il sindaco.