Civitanova, stampanti, fotocopiatrici e rifiuti tra il verde: caccia agli incivili

CIVITANOVA – Stampanti, fotocopiatrici, mobilio da ufficio e tanto altro. È la “discarica” abusiva scovata nella prima mattinata di ieri 6 febbraio tra la vegetazione di via San Costantino, a Santa Maria Apparente, non lontano dal fiume Chienti. È l’ennesima scoperta di rifiuti abbandonati fatta in queste ultime settimane dai volontari del Cst, l’associazione Caccia-Sviluppo-Territorio, che svolge controlli periodici di perlustrazione delle zone rurali civitanovesi a tutela dell’ambiente e per il controllo della fauna selvatica.

Abbandonati tra il verde una serie di rifiuti ingombranti, stampanti, fotocopiatrici, fax, cassetti e pezzi di mobilio di vario genere, in più punti, a pochi metri di distanza uno dall’altro. Anche questa volta, come in precedenza, è scattata la segnalazione alla polizia provinciale. Ed ora è caccia agli incivili.