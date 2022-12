CIVITANOVA MARCHE- «Insieme costruiamo l’Europa, oltre le divisioni politiche». Così Lavinia Bianchi, consigliera comunale di minoranza, in occasione della presentazione delle iniziative del team Europa, progetto di cui fa parte insieme al Vicesindaco Claudio Morresi e al consigliere Giorgio Pollastrelli.

Una panchina pitturata con i colori della bandiera europea è la novità del programma del team: riciclata da vecchi arredi comunali ormai in disuso, sarà collocata al molo nord e guarderà la Croazia, paese che dal 1 gennaio entrerà nell’area Shengen. E poi lo sportello Europa, uno spazio informativo presente al secondo piano di palazzo Sforza utile per avere informazioni utili sull’attività dell’Ue e non solo. All’inaugurazione della panchina e del desk, prevista per il 10 gennaio, saranno presenti anche il rappresentante della Commissione europea in Italia Antonio Parenti e il responsabile comunicazione della rappresentanza Commissione europea in Italia Massimo Pronio. Tuttavia la panchina va prima colorata: pennello in mano, la cittadinanza è invitata all’Happening di mercoledì, 28 dicembre, alle 11.30 in piazza XX settembre. Alla conferenza di stamani, a palazzo Sforza, presenti oltre a Bianchi, Morresi e Pollastrelli anche il Sindaco Ciarapica, l’Assessore all’ambiente Giuseppe Cognigni e il Consigliere comunale Gianluca Crocetti.

«Avvicinare la comunità alle istituzioni europee è il nostro obiettivo – ha affermato il Primo cittadino – , per questo abbiamo istituito anche lo sportello Europa, dove saranno comunicate tutte le informazioni di rilievo a livello europeo. Per noi, questa è anche l’occasione per dare il benvenuto alla Croazia, che dal 1 gennaio entrerà nell’area Euro, e per favorire l’interscambio culturale. D’altronde, con la comunità di Sebeniko c’è un’amicizia che ci lega ormai da anni».

Giorgio Pollastrelli ha invece invitato i circa 1900 di nazionalità europea ma residenti a Civitanova a «iscriversi nelle liste elettorali per partecipare alle varie elezioni. Basta avere un regolare contratto d’affitto e presentarsi all’ufficio elettorale almeno sei mesi prima. Purtroppo in passato, nonostante l’Ufficio elettorale abbia inviato le lettere a tutti, si sono presentati in venti e ciò non ci fa piacere. Per questo vorremmo che ci fosse una maggiore partecipazione, dato che si tratta di un diritto importante». Nel corso della conferenza è stata ricordata anche la figura di David Sassoli.