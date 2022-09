Civitanova, al via la seconda edizione di “Sport live”: «In vetrina 60, società, i bambini protagonisti»

CIVITANOVA MARCHE- Convegni con i campioni dello sport, società provenienti da tutta la Regione, «quasi il doppio dello scorso anno» e un festival che si allarga. L’obiettivo «è far innamorare i bambini delle varie discipline sportive». Questa la presentazione, stamani a palazzo Sforza, delle seconda edizione di ‘Sport live -il festival dello sport marchigiano’, organizzato da Domenico Rita, titolare della ‘Publiart 2000’, in collaborazione con il Coni regionale e con il patrocinio del Comune. L’iniziativa si terrà sabato 10 e domenica 11 settembre: il primo giorno spazio alle conferenze con ospiti Ario Costa, presidente della Victoria Libertas Pesaro, la campionessa paralimpica del lancio del peso Assunta Legnante, il consigliere regionale Fip ed ex della nazionale di pallacanestro Walter Magnifico il campione del mondo di scherma specialità fioretto Tommaso Marini. Ci sarà anche il presidente di Regione Francesco Acquaroli.

L’iniziativa

L’indomani, manifestazioni sportive in tutto il centro cittadino: le sessanta società che hanno annunciato la propria partecipazione proporranno simulazioni, prove tecniche, tornei, dimostrazioni: il tutto per attrarre famiglie e soprattutto bambini, «facendoli innamorare dello sport. I più piccoli – ha spiegato il presidente regionale del Coni Fabio Luna – spesso scelgono la disciplina su indicazione dei propri genitori. Con questo tipo di manifestazioni, invece, hanno la possibilità di provare tutte le pratiche e magari iniziare un’avventura. Per questo dico che si tratta di un’iniziativa veramente molto importante».

Alla conferenza tenutasi oggi nella sala giunta del municipio presenti, oltre a Domenico Rita e a Fabio Luna, anche il sindaco Fabrizio Ciarapica, il vicesindaco con delega allo sport Claudio Morresi, il vicepresidente regionale del Coni Giovanni Torresi. Il primo a prendere la parola è stato proprio il sindaco: «Accogliamo con grande piacere – ha affermato Ciarapica – la seconda edizione di ‘Sport live’, che lo scorso anno ha fatto registrare un successo incredibile, dando a tutti la possibilità di farsi conoscere, anche alle discipline meno note e praticate. E grazie a questa edizione, tali opportunità aumentano, perché cresce la partecipazione delle varie realtà».

Le parole

La yoga, le danze, il padel in via Cavour. L’atletica in via D’Azeglio, due campi da volley al varco sul mare, senza dimenticare l’equitazione oppure il basket. Piazza XX Settembre si trasformerà in uno stadio di calcio, ma anche in due campi da tennis. All’ex casa del Balilla, tiro al bersaglio e con l’arco, football americano e pallamano, ma anche softair e balli moderni. Ancora sport sul lungomare Piermanni e in spiaggia, con il nuoto, la vela, il kitesurf e il pattinaggio. Ma resta impossibile menzionare tutte le discipline. «Quest’anno – le parole dell’organizzatore Domenica Rita – abbiamo cambiato un po’ il format: ospiteremo convegni di livello con personaggi famosi e atleti plurimedagliati e si passerò dalle trentacinque società dello scorso anno, alle sessanta di oggi. Verranno da tutte le Marche, non solo da Civitanova, come ad esempio i ‘Dolphins’ di Ancona. Per il pubblico saranno a disposizione cinquanta postazioni; d’altronde lo sport è divertimento per i bambini e salute e benessere per gli adulti. Speriamo soltanto sia una bella giornata anche dal punto di vista climatico».