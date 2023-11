“Edera Velenosa, a Civitanova uno spettacolo per dire no alla violenza sulle donne

CIVITANOVA MARCHE – Banchetti informativi, spettacoli teatrali, seminari e lezioni presso gli istituti scolastici. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne, diverse le iniziative proposte.

Tra queste, il teatro Rossini di Civitanova ospiterà lo spettacolo Edera Velenosa. È uno dei tanti momenti di riflessione su un tema quanto mai, purtroppo, attuale. Alle 21.15 di sabato 25 novembre il teatro Rossini ospiterà lo spettacolo Edera Velenosa, in un evento che vede la collaborazione dell’Azienda Teatri e dell’Assessorato alle Pari Opportunità, alle Politiche Giovanili e alla Cultura (e inserito negli eventi promossi dal Comune sulla questione), in partnership con Eclissi Eventi. Edera Velenosa è prodotto da Proscenio Teatro ed è nato dalla fonte di ispirazione del regista Stefano Tosoni dal romanzo Giochi di Mano di Manuela Lunati e con il consenso del Ministero dell’Istruzione è rappresentato anche all’interno degli istituti scolastici per trasformarsi in veicolo di ascolto e di sensibilizzazione. La storia narra della relazione violenta e prevaricatrice in cui la protagonista Laura, interpretata dall’attrice Venusia Zampaloni, è stata intrappolata per lunghi mesi. Una storia come tante altre, dove, dopo un primo periodo di idillio in cui la coppia sperimenta uno stato di completa armonia ed intesa e la donna crede di aver trovato il cosiddetto “principe azzurro”, man mano la relazione si deteriora ed iniziano a manifestarsi situazioni di prevaricazione che, come in una spirale, attanagliano la donna fino ad immobilizzarla. L’ingresso allo spettacolo è gratuito e si consiglia la prenotazione del posto tramite Eventbrite: https://www.eventbrite.com/e/.

A partire da domani, 23 novembre, saranno organizzate un ciclo di «Lezioni di legalità sul tema del femminicidio e delle pari opportunità», a cura del Giudice Dott. Mario Paciaroni, presso gli Istituti scolastici di Civitanova Marche: IIS “V.Bonifazi – F.Corridoni”, IPSIA “F.Corridoni”, Liceo delle Scienze umane “Stella Maris”, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Respect is an Act of Love”, organizzata dal Comune di Civitanova con la compartecipazione di Il Faro Soc. Cooperativa Sociale e Servizi Antivolenza e la collaborazione di: Azienda Teatri Civitanova, ass. 1522, le associazioni “Il Palco”, “Veder Crescere con il Dialogo”, “Contemporanea 2.0” e SportelloInformadonna.