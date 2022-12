Civitanova, lo spettacolo dell’Anffas è con Macchini

CIVITANOVA MARCHE – Uno spettacolo di beneficenza con ospite Piero Massimo Macchini. Si terrà alle 21.15 di venerdì, 16 dicembre, lo show del comico marchigiano, che salirà sul palco del teatro Conti, nell’area della chiesa di San Marone, per presentare agli spettatori ‘Fortuna Macchini’. Macchini nella sua esibizione si affiderà «alla Dea Bendata – spiegano dall’organizzazione. Come? Con l’ausilio del pubblico e attraverso una sorta di “ruota della fortuna” che sarà lo strumento principale di questo nuovo spettacolo».

L’appuntamento è ad ingresso libero con offerta pro-Anffas, l’associazione nazionale famiglie di persone con disabilità intellettiva e relazionale: tutto il ricavato infatti sarà un importante mezzo di sostegno per le attività che l’associazione porta avanti per i ragazzi con disabilità. Nell’occasione, si potranno anche prendere i biglietti della lotteria pro-Anffas e altri pensieri per le feste di Natale, sempre da destinare all’associazione.

L’Anffass di Civitanova è attiva da oltre quarant’anni, seguendo le persone con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo. I suoi locali si trovano in via Trilussa. In tutta Italia la Onlus tutela circa 30 000 persone disabili.

Piero Massimo Macchini è un artista che ha calcato i palcoscenici locali e nazionali in varie forme: come attore ma anche come comico, mimo, fantasista e clown, sperimentando tutte le varie forme di umorismo, dal teatro alla tv, passando per radio, il cinema, l’editoria e infine il web. Autore del canale ‘Marche Tube’, in cui interpreta la parte del ‘Provincialotto’, Macchini continua la sua tournée in giro per le Marche: il 29, il 30 e il 31 dicembre e il 7 e l’8 gennaio il cabarettista di origine fermana sarà all’Auditorium Teatro Graziano Giusti di Sant’Elpidio a mare con il suo show ‘Scena Muta’, regia di Leonardo Accattoli. I biglietti sono disponibili su ‘Liveticket.it’ oppure in Auditorium un’ora prima degli spettacoli, i quali avranno inizio alle 21.15.