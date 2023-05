Civitanova, sparisce un’auto nella notte. L’appello: «Appartiene a una persona disabile

CIVITANOVA – Furto in un garage, ladri in fuga a bordo di una Fiat Panda. L’appello della moglie della vittima: «Questa auto appartiene a una persona disabile (all’interno era presente anche il relativo cartellino) e che gli è indispensabile per gli spostamenti, anche lavorativi».

Il furto è stato messa a segno l’altra notte quando ignoti si sono introdotti nel garage di uno stabile di viale Vittorio Veneto, i ladri hanno fatto sparire una Fiat Panda, modello cross. «Non riesco nemmeno ad esprimere lo schifo che mi fanno certi individui, tanto più se si considera che questa auto appartiene ad una persona disabile (all’interno era presente anche il relativo cartellino) e che gli è indispensabile per gli spostamenti, anche lavorativi, ma, in questa sede, vorrei evitare di commentare il gesto ed appellarmi a tutti i cittadini civitanovesi – ha detto la donna che ha postato l’appello sui social network, con relativa foto della macchina rubata -. Ovviamente è già stata presentata denuncia ai carabinieri ma tentar non nuoce».