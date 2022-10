MACERATA – Controlli nel Maceratese nel fine settimana dal parte dei carabinieri. A San Ginesio i militari della locale stazione hanno denunciato un operaio 43enne, di origine africana, perchè coinvolto in un incidente stradale con un’altra vettura i cui occupanti hanno riportato delle ferite. L’uomo infatti sottoposto all’alcol test è risultato positivo. Per lui scattato il ritiro della patente e il sequestro dell’auto. A Civitanova Marche i carabinieri hanno arrestato un cittadino 29enne italiano in esecuzione del tribunale di Macerata. L’uomo infatti nonostante fosse agli arresti domicialari è stato sospreso a cedere sostanza stupefacente in un parco della città. È stato condotto a Montacuto. E sempre a Civitanova è stato denunciato, in stato di libertà, in base articolo 186 del Codice della strada un 29enne. Il ragazzo alla guida della propria vettura è uscito dalla sede stradale. Il 29enne è stato trovato inoltre positivo alcol test. Ritirata la patente.

E ancora. A Porto Recanati è stato denunciato un 25enne, tunisino, perchè ritenuto responsabile del reato di evasione. Il giovane dopo le 24 è stato sorpreso in una piazza del centro in violazione dell’obbligo di dimora in orario notturno imposto allo stesso dalla Corte di appello di Ancona. A Potenza Picena sanzionato un 41enne italiano per essere stato sorperso alla guida senza la patente perchè revocata.

A Macerata, i carabinieri hanno denunciato un 48enne di Treia perchè risultato positivo alcoltest. Per lui scattato il ritiro della patente. E sempre in città è stato denunciato un 68enne, residente del Teramano, per possesso di chiavi alterate e grimaldelli trovati nella vettura. Il materiale è stato sequestrato.



A Matelica, i carabinieri di Camerino, hanno sanzionato un cittadino marocchino di 30 anni, residente a Cerreto D’Esi, perchè sorpreso alla guida di una vettira senza aver mai conseguito la patente.

A San Severino Marche i militari hanno denunciato un 53enne italiano. L’uomo, ubriaco, all’interno di un bar disturbava il gestore e i clienti con offese e minacce. All’arrivo dei carabinieri ha cercato anche di sottrarsi al controllo offendendo e minacciando i militari stessi.

Nel corso dei controlli controllati circa 220 utenti della strada e 360 veicoli. Tra le sanzioni, la maggior parte sosno state registrate per guida pericolosa, omessa revisione del veicolo, omesso uso di cintura, uso del cellulare