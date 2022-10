Civitanova, sostegno alle donne in gravidanza con lo sportello “Amare”

CIVITANOVA – Sostegno alle donne in gravidanza, si rafforza lo sportello “Amare”. È quando deciso martedì pomeriggio, 11 ottobre, nel corso di una riunione tra professionisti, convocata dall’assessorato al Welfare e alle Politiche sociali, per lo sportello “Amare”, il servizio innovativo per coppie e famiglie che si trovano di fronte a diagnosi infauste nel periodo della gravidanza, diagnosi di bambini con disabilità o che hanno vissuto il lutto pre o perinatale.

Presenti l’assessore Barbara Capponi, Filiberto Di Prospero, direttore UOC Ginecologia e Ostetricia, Massimo Belvederesi Presidente delle Farmacie comunali, Maria Antonietta Castellucci, dirigente dei Servizi Sociali ed Eleonora Tizzi avvocato e referente dello Sportello Informadonna. Per l’associazione Amare era presente la referente territoriale Maria Paola Vecchione mentre in collegamento da remoto i soci fondatori Luigi Gasparre e Laura Lippolis.

«Un ringraziamento a tutti gli intervenuti – ha detto l’assessore Capponi – l’ottica di rete è quanto mai necessaria per una ricaduta sulla cittadinanza. L’avvio dello sportello, che è stato pensato prima del Covid, ha necessitato di un percorso condiviso e che amplia sempre di più la platea degli attori partecipanti per poter così dare risposte più concrete in particolar modo in un settore così delicato. Civitanova città con l’infanzia è anche questo». Durante l’incontro tutte le figure professionali e gli enti coinvolti si sono confrontati sulle modalità per rafforzare la conoscenza ed i servizi di questo nuovo sportello tra gli operatori del settore ed i cittadini e potenziali fruitori. Ruolo importante sarà quello delle farmacie comunali e degli operatori dell’ambito di ginecologia e ostetricia che si confronteranno prossimamente in un incontro di formazione con l’associazione Amare in modo da avere tutte le informazioni necessarie per indirizzare correttamente le persone che stanno vivendo questo dolore e ne avranno necessità.

Lo sportello usufruisce degli stessi spazi riservati allo Sportello “Informa Donna” presso la sede comunale, e può essere contattato nei giorni di lunedì dalle 10 alle 12, mercoledì’’ dalle 9 alle 11 e giovedì dalle 15 alle 17 al numero 0733.817155 o per email all’indirizzo informadonna@comune.civitanova.mc.it. Dopo un colloquio telefonico o via e-mail, si concorderanno appuntamenti cadenzati, con professionisti e volontari, per tutto il periodo della gravidanza e post-partum, fornendo informazioni specifiche.