Civitanova, sosta selvaggia nella sera della movida: «Situazione pericolosa per pedoni e automobilisti»

CIVITANOVA MARCHE- Sosta selvaggia all’uscita dalla discoteca, schiamazzi e auto parcheggiate davanti alla caserma della polizia locale. Questa la situazione della zona a sud di Civitanova, in cui si trovano due importanti discoteche. Da alcuni weekend, c’è chi parcheggia in via Filippo Tommaso Marinetti, proprio a ridosso del Comando di Polizia locale.

È stato proprio un residente del quartiere, sui social, a sollevare la questione. «Clacson e urla fino alle 6 del mattino e una situazione pericolosa per i pedoni e gli automobilisti – ha sbottato il civitanovese – . Non è possibile intervenire almeno per far rispettare il divieto di sosta e di fermata che sta lungo tutta la via in entrambi i sensi di marcia?».

E pensare che di posti auto, nelle adiacenze, ce ne sarebbero fin troppi: si pensi al parcheggio dello stadio, di vastissime dimensioni, eppure ogni sabato sera viene utilizzato soltanto in parte dai giovani. Succede così che alcuni non soltanto posteggiano in via Marinetti, creando così un notevole restringimento della carreggiata, ma addirittura non manca chi sosta direttamente ai lati della rotonda Ex Pellegrini, in barba ad ogni regola del codice stradale e con tutti i pericoli del caso. Il tutto per non percorrere qualche in metro in più a piedi.