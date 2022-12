CIVITANOVA MARCHE- Parcheggi gratis in tre zone del centro, una soluzione che sembra soddisfare i commercianti. Il provvedimento della Giunta – autorizza la sosta gratuita in piazza XX settembre, al Varco sul mare (via Tito Speri) e al parcheggio ex Anconetani fino al 31 gennaio. Per la Piazza, il parcheggio non si pagherà soltanto il sabato – nel pomeriggio, dato che al mattino gli spazi sono occupati dagli stand del mercato – mentre per le altre due aree tale possibilità sarà valida tutti i giorni.

La stima è che ci saranno introiti in meno per le casse della Civita.s, l’azienda che si occupa della riscossione dei tributi relativi alle aree sosta, per un ammontare di 10.300 euro, tuttavia il provvedimento è motivato con la voce ‘misure a sostegno del commercio e del turismo’. Sul punto è il presidente dell’associazione Centriamo, Debora Pennesi che riunisce gli esercenti del centro, a dire la sua: «La misura? Non mi dispiace – dice – , la trovo giusta soprattutto per quanto riguarda piazza XX settembre. Effettivamente potrebbe agevolare il commercio, perché la gente avrebbe la possibilità di fare acquisti con più facilità. E poi può pur sempre essere una prova, sperimentiamo e infine tiriamo le somme. Al contrario – prosegue – sarei contraria se si attuasse in corso Umberto I perché poi si rischierebbe che qualche residente se ne approfitti per sostare giornate intere, senza lasciare spazio agli altri».

Tendere una mano agli esercenti e mettere in atto strategie efficaci per attirare i clienti, ogni Comune si organizza un po’ a modo suo. A Macerata, ad esempio, da oltre un anno è attiva la mezz’ora di sosta gratis in alcune zone del centro, come corso Cavour, corso Cairoli e piazza Mazzini, mentre in piazza della Libertà si può posteggiare addirittura un’ora gratis. Un’iniziativa che potrebbe essere ripetuta anche nella città costiera: «Farla a Civitanova? Perché no, sarebbe una buona idea – confessa la numero uno di ‘Centriamo’ – , a mio avviso sarebbe ottima anche per corso Umberto». Restando poi nel cuore pulsante di Civitanova, in corso Dalmazia è attiva una raccolta di firme per chiedere all’Amministrazione di interrompere l’annullamento del divieto di transito in via del Lido e la chiusura alle 20, e non alle 18 di via Trento.