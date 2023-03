Civitanova, sorprende un ladro in garage: il proprietario ferito alla mano con un coltello

CIVITANOVA – Sorprende un ladro nel suo garage: il malvivente tira fuori un coltello e il proprietario finisce all’ospedale con una ferita alla mano. È quanto accaduto l’altra notte, intorno alle ore 2, in un garage di via Donizetti, zona lungomare centro. Il proprietario del garage, un 38enne civitanovese, era rientrato quando si è accorto della porta aperta e di una luce dentro il locale. È entrato e si è trovato faccia a faccia con il malvivente, sbucato da un armadio. Il ladro ha tirato fuori un coltello e, nel corso della colluttazione, il 38enne è rimasto ferito. Poi è scappato via, scavalcando il cancello di una casa di fronte.

Sul posto sono arrivati immediatamente i mezzi dell’emergenza sanitaria della Croce Verde e del 118, i carabinieri della Compagnia di Civitanova e gli agenti del commissariato di polizia, chiamati ad indagare sull’episodio. Dal garage è stata portata via una moto. Il proprietario del garage ha raggiunto il pronto soccorso: è stato medicato con sette punti di sutura alla mano. Indagini in corso.