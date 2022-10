CIVITANOVA MARCHE- Voglia di mare a Civitanova. Mentre ci si prepara a festeggiare il ponte di Ognissanti, in tanti decidono di riversarsi sulla spiaggia, per godere di un sole cristallino. Temperature sui 20 gradi, ed ecco che la battigia si affolla, come a prolungare un’estate che non si è arrestata mai. Numerosi i turisti e i civitanovesi che ieri 30 ottobre hanno passato la giornata in spiaggia ed oggi, 31 ottobre, si continua sullo stesso filone del weekend e non è errato pensare che sarà così anche domani e mercoledì.

Piumoni e cappotti possono attendere, nei due lungomari i turisti si adagiano su sdraio e lettini portati da casa, qualcuno mette i piedi in acqua per godersi il refrigerio. Le presenze si registrano un po’ in tutto il litorale, ma per quanto riguarda la parte sud in molti hanno optato per la grande spiaggia libera adiacente il largo Melvin Jones. Famiglie a passeggio, ma anche bagnanti in costume. E poi non mancano gli amanti della camminata sul lungomare o al porto, anche questi luoghi decisamente affollati per l’occasione.

Sul litorale nord, invece, i cittadini scelgono la zona situata tra gli chalet ‘Ippocampo’ ed ‘Aloha’ e via di partite a pallavolo, racchettoni come fossimo ad agosto. I più temerari osano anche il tuffo autunnale.