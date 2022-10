Civitanova, “Soccorso in corso”, nuovo appuntamento con la Croce Verde

L’evento "Soccorso in corso" è in programma per sabato 15 ottobre, lungo corso Umberto I, a partire dalle ore 15

CIVITANOVA – Dopo il successo di Croceverdopoli, tutto pronto per “Soccorso in corso”: un’altra iniziativa targata Croce Verde. Un’occasione per mostrare il lavoro dei volontari alla cittadinanza, da sempre affezionata in modo particolare all’associazione.

L’appuntamento è per sabato 15 ottobre, lungo corso Umberto I, a partire dalle ore 15. Il “Gruppo Giovani” della Croce Verde organizza l’iniziativa “Soccorso in corso”, che prevede l’illustrazione delle manovre Bls e l’interno dei mezzi di soccorso della Croce Verde. Il “Gruppo Giovani” conta al suo interno ragazzi e ragazze che hanno tra i 14 e i 17 anni.

La settimana scorsa, intanto, è partito il corso di primo soccorso, organizzato dalla Croce Verde: un corso gratuito per soccorritori volontari che hanno deciso di imparare le manovre di soccorso ed entrare a far parte della famiglia della Croce Verde. Lo scorso 18 settembre, invece, la piazza aveva ospitato Croceverdopoli, con un percorso di mini-ambulanze guidate dai bimbi e punti dove i volontari hanno avuto modo di mostrare le manovre di primo soccorso e di disostruzione pediatrica.