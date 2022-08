Civitanova, il sindaco riceve il console della Bulgaria

CIVITANOVA MARCHE – Il sindaco Ciarapica e il vice Claudio Morresi ricevono la dott.ssa Tanya Dimitrova, Console Generale della Repubblica di Bulgaria a Milano. L’incontro, avvenuto ieri mattina a palazzo Sforza, è stato organizzato per approfondire le relazioni tra le due istituzioni e gettare le basi per future collaborazioni.

La Console Tanya Dimitrova è stata poi in visita alla città alta, entrando nella Pinacoteca Moretti e nella casa di Annibal Caro. Dimitrova ha apprezzato le bellezze paesaggistiche della città costiera, il suo litorale e le colline, in aggiunta al suo patrimonio artistico e culturale. Così, si è aperto un dibattito sui futuri progetti della città e sulle possibilità che possono derivare dal Pnrr, con l’augurio che l’incontro di ieri sia il preludio a una fruttuosa collaborazione tra il Consolato Generale della Bulgaria ed il Comune di Civitanova ed è stata mostrata, da parte del sindaco e del suo vice, la volontà di approfondire la conoscenza della Repubblica di Bulgaria, per promuovere eventuali iniziative turistiche, culturali ed economiche.

L’incontro si è chiuso con il tradizionale scambio di doni e la foto di rito tra i rappresentanti delle due istituzioni.