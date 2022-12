Civitanova, sindaco e consiglieri colorano la panchina blu dell’Unione europea

L'inaugurazione è prevista il 10 gennaio, in concomitanza con l'apertura del desk Europa in Comune

CIVITANOVA MARCHE- Amministratori e cittadini impegnati nella pittura della panchina blu. Folta partecipazione, stamani, all’Happening Europa, l’appuntamento indetto dal team Europa, il gruppo costituito dal Vicesindaco Claudio Morresi e i consiglieri Lavinia Bianchi e Giorgio Pollastrelli per decorare, con i colori dell’Ue, la panchina che poi verrà posizionata al molo nord, in direzione Croazia Quest’ultimo paese, infatti, dal 1 gennaio entrerà nell’area Schengen.

Il primo a tinteggiare è stato il Sindaco Ciarapica. «Una bella iniziativa – ha detto – con la quale diamo il via al progetto Europa a Civitanova e festeggiamo l’ingresso della Croazia nell’area Schengen. Un primo passo a cui seguirà il prossimo 10 gennaio 2023, l’inaugurazione del Desk Europa, uno sportello informativo all’interno del Comune, alla presenza di Antonio Parenti, del rappresentate della Commissione Europea in Italia e di Massimo Pronio e del responsabile Comunicazione Rappresentanza della Commissione europea in Italia. In questa giornata inaugureremo ufficialmente la panchina che sarà poi posizionata al Porto». Collocato al secondo piano di Palazzo Sforza, l’ufficio Europa consentirà ai cittadini di essere informati sull’attività dell’Ue e non solo.

Il Sindaco Ciarapica alle prese con la vernice.

Grandi e piccini hanno preso parte all’iniziativa, tanti i politici locali coinvolti. Oltre a Ciarapica, Morresi, Pollastrelli e Bianchi, presenti anche l’Assessore all’ambiente Giuseppe Cognigni, i consiglieri Paola Fontana e Nicolò Renzi. Partecipi anche Giacomo Guida, consigliere comunale di Fabriano membro del progetto ‘Costruire l’Europa con i consiglieri locali’, Valentina Secondini e Melissa Tomassini dell’Europe Direct – Unione Montana Marca di Camerino.