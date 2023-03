Civitanova, si conclude il progetto Teen Star. L’assessore Capponi: «Un momento costruttivo e di crescita»

Si è trattato di un programma di educazione affettiva e sessuale per adolescenti organizzato dal Centro per la Famiglia con i tutors Selene Bacchiocchi, Fiorenza Torresetti e Giovanni Gentili.

CIVITANOVA MARCHE – Si è conclusa con successo l’iniziativa ‘Teen Star’, il programma di educazione affettiva e sessuale per adolescenti proposto ed organizzato dal Centro per la Famiglia ‘Famiglie al centro’, gestito dall’Asp Paolo Ricci. In totale, vi hanno partecipato tredici ragazzini/e di età compresa tra i 13 ed i 14 anni, che hanno seguito il corso da novembre a febbraio, per un totale di dodici incontri con i tutors Selene Bacchiocchi, Fiorenza Torresetti e Giovanni Gentili. (Il progetto ‘Teen Star’ fa tappa a Civitanova, al via gli incontri sull’educazione sessuale)

Coinvolti in varie attività, tra cui incontri alla presenza dei genitori cui è stato chiesto di mettersi in gioco attraverso i laboratori sensoriali, i ragazzi hanno dimostrato un forte interesse negli argomenti affrontati. In base ai risultati di test e questionari anonimi, tutti i giovanissimi che hanno partecipato hanno affermato che l’iniziativa li ha aiutati molto e un 30% lo ha definito «eccellente». Ogni partecipante consiglierebbe abbastanza (20%), molto (60%) o moltissimo (20%) il percorso Teen Star ad un amico. Inoltre, alla domanda «Hai notato cambiamenti nel riconoscimento e nell’espressione delle tue emozioni e sentimenti?», il 90% dei teenager ha risposto di aver acquisito «una migliore consapevolezza e padronanza», mentre il 10% ha dichiarato «molta più comprensione». Al quesito «Hai l’impressione di saper capire e condividere meglio i tuoi alti e bassi emotivi?», il 50% degli intervistati ha risposto di avere «un po’ più di comprensione e sensibilità», mentre un buon 40% ha chiarito che «ora sa benissimo da cosa dipendono».

La presentazione dell’iniziativa a Palazzo Sforza. Da sin: la dottoressa Vania Giorgetti, l’Assessore Barbara Capponi, la dottoressa Selene Bacchiocchi, il Sindaco Fabrizio Ciarapica

«La sinergia tra i professionisti dell’Asp Paolo Ricci che gestiscono il Centro per la Famiglia – dicono gli organizzatori – , l’assessorato alla Famiglia, all’Istruzione e al Welfare dell’amministrazione comunale di Civitanova Marche ed i tutor esterni chiamati per accompagnare i ragazzi e le loro famiglie, ha contribuito in maniera importante per la buona riuscita del percorso e della costruzione di una comunità educante. Un ringraziamento va al Liceo Leonardo da Vinci che ha ospitato il gruppo per ben 12 mercoledì». «Con il Teen star – ha dichiarato l’assessore Barbara Capponi – prosegue con concretezza il percorso di vicinanza e accompagnamento agli adolescenti da parte dell’Amministrazione comunale, con un progetto di prevenzione e dialogo con e per i nostri giovani, che ha coinvolto anche le famiglie in uno scambio costruttivo e di crescita. Passo dopo passo costruiamo insieme quella comunità educante che è la vera Civitanova città con l’infanzia, in cui ciascuno porta il proprio contributo a ricaduta concreta per tutti».