Civitanova, sequestro di cocaina, hashish, marijuana e crack: 2 persone denunciate e 3 segnalate

CIVITANOVA – Cocaina, hashish, marijuana e crack, per un totale di 30 grammi: sequestri e denunce a Civitanova. Nell’ambito di un articolato dispositivo di contrasto ai traffici illeciti, appositamente predisposto in concomitanza con lo svolgimento, presso un noto locale pubblico di Civitanova Marche, di un evento interregionale, che ha richiamato un gran numero di avventori, i militari della locale Compagnia, nel corso della serata di domenica (18 dicembre), hanno messo in campo diverse pattuglie, coadiuvate dall’unità cinofila antidroga, con le quali hanno presidiato il locale casello autostradale e alcune strade del centro della città adiacenti al noto locale pubblico.

Sono stati eseguiti numerosi controlli a veicoli e persone e in cinque occasioni il fiuto del cane antidroga è stato determinante per rinvenire e sottoporre a sequestro un mix di sostanze stupefacenti tra cocaina, hashish, marijuana e crack, per un totale di 30 grammi.

Due responsabili, un 45enne residente a Civitanova Marche e un 27enne di Senigallia, sono stati deferiti a piede libero alla locale Procura della Repubblica, mentre due 18enni della Provincia di Fermo e un 24enne della Provincia di Teramo, sono stati segnalati alla locale Prefettura.