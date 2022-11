Civitanova seconda al Palio dei Comuni. Il Consigliere Turchi: «Grande giornata per la città»

CIVITANOVA MARCHE- «Comunque una grande giornata per la nostra città e un risultato che non riuscivamo a raggiungere da tanti anni. L’anno prossimo la vinceremo». Il commento del consigliere comunale di Civitanova Pierpaolo Turchi in merito a quanto accaduto ieri, in occasione del Palio dei Comuni. All’Ippodromo di Montegiorgio si sono sfidati i cavalli dei Comuni di Marche e Umbria, in una competizione emozionante, che ha richiamato spettatori da ogni dove. Alla fine l’ha spuntata Gualdo Tadino, vincente grazie alle prestazioni di Bengurion Jet condotto da Alessandro Gocciadoro. Al secondo posto, invece, si è piazzata Civitanova con Global Trustworthy che ha provato a mettere in difficoltà il suo compagno d’allenamento in finale.

Il commento

In terza posizione Campofilone con Africa Jet. «Un esito importante, dopo ventitre anni che non salivamo sul podio – commenta Turchi, che da Consigliere comunale si è impegnato per assicurarsi le prestazioni del prestigioso Global Trustworthy – , purtroppo non siamo riusciti a raggiungere il primo posto per un soffio ma pazienza. Ci rifaremo il prossimo anno». Rimane però il bel pomeriggio di sport, considerato che Civitanova ha primeggiato nella prima batteria. Eccezionale il trionfo su Usan Toll per Servigliano, Akela Pan Ferm per Fermo, Generaal Bianco per Montegranaro e Ambra Grif per Massa Fermana.

Il Consigliere comunale Pierpaolo Turchi

«Avendola vissuta in prima persona – prosegue – è stato molto emozionante vincere la prima batteria. E per la nostra città è stato un grande giorno, molto partecipato: per questo ringrazio dunque il sindaco e i vari rappresentanti comunali, la Pro loco e la Protezione civile e tutti i civitanovesi presenti».