Civitanova, scontro all’incrocio: in un’auto c’erano a bordo due bambini

Il fatto è avvenuto all’incrocio tra via Friuli e via Sicilia, cause in corso di accertamento

CIVITANOVA – Scontro tra due auto, in una c’erano a bordo anche due bambini. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Friuli e via Sicilia, intorno alle ore 21.45 di ieri sera. Per cause che sono in corso di accertamento due auto, una Ford Kuga e una Volkswagen Polo, si sono scontrate. A bordo della Kuga c’erano due bambini.

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e sul posto sono intervenuti i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e i vigili del fuoco. Le persone a bordo delle due auto sono rimaste ferite, fortunatamente, in maniera lieve.