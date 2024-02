Civitanova, era scomparsa dal 4 febbraio e l’aveva cercata “Chi l’ha visto”: ritrovata, era al bar con una amica

CIVITANOVA – È stata ritrovata questa notte all’1.30 dai carabinieri Olha Part, la 35enne ucraina che, irrintracciabile dai familiari dallo scorso 4 febbraio, era stata al centro anche di un appello lanciato dalla nota trasmissione di Rai 3 “Chi l’ha visto?”. La giovane sta bene e, quando i militari l’hanno rintracciata, si trovava seduta al tavolino di un bar insieme ad una amica.

Olha Part era scomparsa dal 4 febbraio e i familiari avevao lanciano l’allarme. Ieri sera 21 febbraio a “Chi l’ha visto?” l’appello per trovare la 35enne ucraina, che lavora come hostess e figurante di sala in un locale a Civitanova, di cui i familiari però non conoscevano il nome. La trentacinquenne era abituata ad avere quotidianamente contatti telefonici con i suoi familiari che vivono in Ucraina.

Allarmati dal fatto che la donna non si è più fatta sentire, i suoi parenti avevano deciso di rivolgersi alla trasmissione televisiva di Rai 3.