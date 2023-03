Civitanova, schianto all’incrocio: traffico in tilt

Disagi alla viabilità: veicoli e autobus bloccati per oltre un'ora, lunghe code in direzione di Civitanova Alta

CIVITANOVA – Violento scontro all’incrocio, due feriti e traffico in tilt. L’incidente, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale, è avvenuto questa mattina 16 marzo, poco prima delle ore 8, a Civitanova, lungo contrada San Michele, nei pressi della piscina. Due le auto coinvolte, una Toyota e una Volkswagen.

In due, un uomo e una donna, sono stati soccorsi e trasportati all’ospedale di Civitanova Alta. Feriti in maniera lieve. Sul posto il 118 e i vigili del fuoco, che hanno tirato fuori dall’abitacolo uno dei due feriti. Parecchi disagi alla viabilità: veicoli e autobus bloccati per oltre un’ora, lunghe code in direzione di Civitanova Alta. Sul posto, per chiarire la dinamica dell’incidente e regolare il traffico, gli agenti della polizia municipale.