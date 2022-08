Civitanova, schianto fatale per un centauro nella notte

CIVITANOVA MARCHE- Ancora una tragedia scuote la città: un giovane centauro è deceduto intorno alle 0.30 di oggi, in viale Matteotti, di fronte al ristorante ‘Sushi Kaiten’. La vittima è un 32enne di origini marocchine e dipendente di un locale della zona.

Per lui, l’impatto contro un palo dell’illuminazione si è rivelato fatale: il centauro stava percorrendo quel tratto di strada a bordo di un scooter, un modello ‘T-max’ di grossa cilindrata, che è stato rinvenuto diverse decine di metri dopo e, secondo le prime ricostruzioni, avrebbe perso il controllo del mezzo.

Quando l’equipaggio Croce Rossa è giunto sul posto, per il giovane non c’era più nulla da fare. In viale Matteotti, anche gli agenti del Commissariato e i colleghi della Polizia locale che hanno proceduto ai rilievi. La circolazione è stata interrotta in quel tratto di strada con deviazione obbligatoria in via Donizetti.