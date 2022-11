Civitanova: «Schiacciato contro un’auto», racconto choc di un 20enne

CIVITANOVA – Schiacciato contro una macchina parcheggiata e lasciato a terra. È quanto accaduto ad un giovane, 20 anni, nato e residente a Reggio Emilia, intorno alle 4.30 di sabato scorso (19 novembre). Il ragazzo era venuto a Civitanova per trovare sua zia. Dopo una serata passata in un locale insieme ad un amico di 18 anni, secondo quanto ha riferito, il ventenne è stato insultato dal conducente di una macchina lungo via Indipendenza. I due erano a piedi. «Questa persona, che non conosco e non ho mai visto prima, ha cominciato a dirmi parole e offese incomprensibili. Al suo fianco c’era un’altra persona – ha raccontato la vittima – Gli ho chiesto perché mi parlava in quel modo e quello è sceso e ha detto “adesso ti faccio vedere”. Mi è venuto contro con la macchina, schiacciandomi le gambe contro un’auto parcheggiata». È stato il suo amico a dare l’allarme. Ha fermato un’auto che passava e poi di lì è transitata poco dopo anche la macchina della polizia. L’investitore, un italiano di origine marocchina, è stato denunciato per omissione di soccorso e fuga, dopo essersi presentato in commissariato. Sono in corso accertamenti ulteriori da parte della polizia stradale. La vittima da quella notte si trova ricoverata all’ospedale di Civitanova Alta.