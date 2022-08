Civitanova, San Marone entra nel vivo: ecco l’appuntamento con gli “Spaghetti a Detroit”

Processione in mare in onore del Santo Patrono e poi al via il primo dei tre concerti nella città alta

CIVITANOVA MARCHE- San Marone, la città alta si prepara ad ospitare tre serate da tutto esaurito. Al via i concerti in piazza della Libertà: domani, 17 agosto, appuntamento con ‘Gli spaghetti a Detroit’, band nata nel 2007 e composta da Lorenzo Girelli (voce-chitarra), Tullio Gualtieri (tastiera), Gianluca Palma (percussioni), Ivo Falasca (basso) e Giuseppe Rizzo (batteria). Intanto, oggi 16 agosto, alle 17 è prevista la Santa messa nella chiesa di Cristo Re cui seguirà la processione in mare in onore del Santo patrono.

“Gli spaghetti a Detroit” si contraddistinguono per una proposta musicale che incontra generi musicali diversi, dallo swing allo ska passando per la scena cantautorale italiana, con gli autori classici e quelli della nuova generazione. I componenti del gruppo sono originari di Porto Sant’Elpidio e Sant’Elpidio a Mare, ma anche all’Abruzzo, Umbria, Lazio, Toscana e Puglia.

L’appuntamento

L’indomani, giovedì 18 agosto, saranno spazio ai Dik Dik, mentre venerdì, 19 agosto, la serata finale con il concerto dei Vili Maschi – Tributo a Rino Gaetano. Nel frattempo, per le serate di mercoledì 17 e giovedì 18 agosto, nel piazzale della Tramvia si terrà la tradizionale Cozzata De Santo Maro a cura della Pro Loco di Civitanova Alta, con stand aperti dalle ore 19.30. Per l’occasione sarà attivo il servizio di bus navetta gratuito dai parcheggi dell’Istituto tecnico e dei Frati Cappuccini. Inoltre, la Pinacoteca Civica Moretti e la mostra “Wladimiro Tulli. Cavalcare i sogni” resteranno aperte al pubblico fino al 21 agosto, con orario serale.