Civitanova Marche, sabato la prima seduta del consiglio comunale

CIVITANOVA MARCHE- È sabato il giorno della verità per la maggioranza che amministrerà la città per i prossimi cinque anni. Èconvocato per le 18, infatti, il nuovo Consiglio comunale e tra i cinque punti all’ordine del giorno c’è proprio la comunicazione dei nuovi assessori.

I punti

L’esame delle condizioni di eleggibilità del sindaco e dei consiglieri; la convalida degli eletti; l’elezione del presidente e del vice presidente del Consiglio; il giuramento del sindaco; la comunicazione da parte del sindaco della composizione della Giunta e l’elezione della commissione elettorale comunale: questi sono i punti previsti per il pomeriggio di sabato. A presiedere la seduta sarà il consigliere più anziano, cioè non il maggiore in termini di età, ma in base al regolamento colui che nella sommatoria tra i voti personali e quelli di lista è risultato il primo degli eletti: a rispondere a tali caratteristiche è Barbara Capponi, assessori ai servizi sociali uscente, che ha totalizzato 371 preferenze a fronte dei 2115 voti incassati dal suo partito, Fratelli d’Italia.

Gli eletti

Sono 24, in totale, i consiglieri civitanovesi, che con l’aggiunta del primo cittadino arrivano a 25: per la maggioranza Barbara Capponi, Francesco Caldaroni, Roberto Pantella, Roberto Tiberi (Fratelli d’Italia); Ermanno Carassai, Paola Fontana, Gianluca Crocetti e Paola Campetelli (Civitanova Unica); Roberta Belletti, Fausto Troiani e Marino Paolo Mercuri (Vince Civitanova); Giuseppe Cognigni e Fabiola Polverini (Lega); Claudio Morresi e Piero Croia (Forza Italia). All’opposizione ci sono invece i candidati sindaci Mirella Paglialunga e Silvia Squadroni, oltre ai consiglieri Francesco Micucci, Yuri Rosati e Lidia Iezzi (Partito democratico); Roberto Mancini (Dipende da noi); Piero Gismondi (La nuova città); Letizia Murri (Ascoltiamo la città); Lavinia Bianchi (SiAmo Civitanova).