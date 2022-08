Civitanova, “a ruba” il gelato al gusto “Sasso di San Marone”: «Un successo inaspettato»

CIVITANOVA MARCHE- «Il Sasso di San Marone? Un successo quasi inaspettato». Così Maurizio Micucci, inventore del ‘Sasso di San Marone’, spiega come sono andate le cose nelle gelaterie civitanovesi. In particolare, il ‘Sasso’ è un dolce nato su un’idea dello stesso Micucci e di Fiammetta Cruciani, circa due anni fa, per meglio celebrare la tradizione di Marone, il santo Patrono dei civitanovesi costretto a trasportare un pesante masso legato al collo dai romani. Ne era nato, così, anche un gruppo ‘Facebook’ denominato: ‘Facciamo un dolce: il sasso di San Marone’, dove gli utenti condividevano la ricetta e l’esperienza della preparazione.

L’iniziativa

Quest’anno, però, grazie alla collaborazione con la Pro loco l’iniziativa è stata estesa anche in quattro gelaterie cittadine: si tratta di ‘Romoli’, ‘La Chicceria’, ‘Da gigi’ e ‘La golosa’. In questi locali è tutt’ora possibile acquistare un cono o una coppetta al gusto dedicato al religioso civitanovese.

«I gestori delle quattro gelaterie – afferma Micucci – mi hanno detto che l’hanno richiesto in tanti: molte persone vengono dal mare e hanno voglia di provare questo nuovo gusto. L’hanno saputo principalmente tramite i giornali, altri mediante il passaparola: il risultato però è parecchio soddisfacente e il gusto sarà disponibile nei vari locali ancora per qualche giorno».