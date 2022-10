Civitanova, Rocksophia 2023 alla fiera del turismo di Rimini

Il festival che la scorsa estate aveva emozionato tanti civitanovesi sarà in vetrina al TTG Travel Experience di Rimini

CIVITANOVA MARCHE- Non ci sarà soltanto Civitanova rappresentata nel corner di ‘Noi Marche’ al TTG Travel Experience, l’evento sul turismo in programma alla fiera di Rimini, a partire da domani, 12 ottobre: un pezzo della città costiera sarà anche in vetrina grazie a Rocksophia 2023. La scorsa edizione dell’iniziativa, ideata da Evio Hermas Ercoli e promossa dalla figlia Lucrezia, ha fatto registrare veri e propri pienoni al varco sul mare. Particolarmente seguite, le serata con ospiti la filosofa Ilaria Gaspari, il giornalista Leo Turrini, il saggista Filippo La Porta e tanti altri.

«La prossima edizione di ‘Rocksophia’ – rivelano gli organizzatori – rappresenta una novità assoluta nella stagione turistica dell’intera regione Marche. Una serie ininterrotta di spettacoli incentrati su un progetto biennale in collaborazione con l’Azienda dei Teatri, con l’Amministrazione Comunale e con l’associazione Albergatori Provincia di Macerata».

Il format aveva unito l’esperienza della musica rock a quella della filosofia con una serie di conferenze sulle figure di Vasco Rossi, Lucio Dalla e Raffaella Carrà. Un format, questo, particolarmente apprezzato dal pubblico civitanovese. «Il sistema di monitoraggio del pubblico presente alle serate – proseguono gli organizzatori – degli scorsi anni ha evidenziato la provenienza del pubblico in percentuali consolidate: un quarto di presenze cittadine, un quarto di presenze provinciali, un quarto di presenze regionali, un quarto di presenze di fuori Regione. Tutto ciò ha fatto sì che l’evento di Rocksophia, secondo l’Osservatorio Sociale sugli Orientamenti dei Marchigiani, sia stato tra i più attrattivi delle Marche secondo il 63% degli intervistati. Un esito che premia la capacità di Popsophia di innovarsi costantemente e di proporre un’offerta artistica e turistica assolutamente unica».