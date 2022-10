Civitanova, riunita la Commissione pari opportunità: Fabiola Polverini alla guida

CIVITANOVA MARCHE- Riunita la Commissione pari opportunità, la consigliera comunale Fabiola Polverini (Lega) eletta presidente. Il resto della Commissione è composta da Letizia Murri, vice presidente eletta per conto della minoranza (Ascoltiamo la città) e dal consigliere Paolo Nori (FdI). Alla riunione, presenti anche il vicepresidente del consiglio comunale Giorgio Pollastrelli jr. e la dirigente del Comune Maria Antonietta Castellucci. «Questa composizione così di qualità – dicono dalla Lega – permetterà di affrontare i temi oggetto della commissione».

Tra i prossimi impegni della neo commissione, l’annuncio di una nuova riunione con l’assessore Capponi per «comprendere bene come l’assessorato opera in città e quali servizi siano erogati a favore delle donne». Ma sono diverse le questioni aperte, tra cui «la situazione delle donne straniere in città – specificano dalla Lega – : ci sono persone che sono dovute fuggire dalla guerra in Ucraina e che vivono una situazione di permanenza momentanea, obbligata dalla situazione internazionale. Poi c’è chi, venendo da lontano e da altre culture, scopre diritti e valori universali di rispetto della figura femminile». Secondo i dati dell’ufficio anagrafe, in città vivono 42290 persone di cui 22150 donne.