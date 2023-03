Civitanova, ritrovata l’anziana scomparsa nella zona nord della città

CIVITANOVA MARCHE- Momenti di apprensione a Civitanova, dove un’anziana signora è sparita in mattinata, poi ritrovata nel giro di poche ore. La donna si era allontanata dalla propria abitazione intorno alle 9 di questa mattina, 6 marzo, nel rione IV Marine, la zona più a nord di Civitanova.

A dare l’allarme erano stati i familiari, molti conosciuti nel quartiere in quanto gestori di un noto ristorante. In particolare, un suo parente aveva condiviso la foto sui social, dando precise informazioni sulla donna. Allertate le forze dell’ordine e la Protezione civile che subito si erano messe all’opera per cercarla. In particolare, un mezzo della Protezione civile, con a bordo il coordinatore cittadino Aurelio Del Medico e un altro volontario avevano iniziato a perlustrare la zona. Anche Mariarosa Berdini, presidente della locale Pro loco e abitante del quartiere, si era attivata per aiutare la famiglia.

Una solidarietà che dunque non si era fatta attendere, coinvolgendo tutto il rione. Ma alla fine, ecco il migliore degli epiloghi: fortunatamente, poco dopo le 13, l’allarme è rientrato: la donna che è stata riconosciuta e riconsegnata ai propri familiari, i quali possono ora tirare un sospiro di sollievo, dopo il forte spavento.