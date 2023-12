CIVITANOVA – Ristoranti sold-out per la notte dell’ultimo dell’anno, piene anche le strutture alberghiere da parte di chi, dopo la serata, si fermerà a dormire a Civitanova. È questo il bilancio nel settore della ristorazione e degli alberghi in queste ultime ore che precedono la notte di San Silvestro.

«Per la notte dell’ultimo dell’anno siamo tutti pieni – commenta Simone Iualè, presidente degli albergatori nonché titolare dell’hotel “La Rosa dei Venti” che si trova a Monte San Giusto. – Più che il menù interessano lo spettacolo, l’intrattenimento e lo stare insieme. Questo è quello che conta. Il bilancio, comunque, è positivo. Anche gli alberghi sono tutti pieni. Tanta gente che andrà nei locali poi si fermerà a dormire in città. Per quanto mi riguarda – continua Simone Iualè – nella mia struttura, ho un gruppo di turisti che provengono dal Lazio, romani. Ma non mancheranno come al solito gli umbri, che oramai fanno parte di noi. Molti umbri sono venuti anche per il giorno di Natale. Per quanto riguarda le prenotazioni dei pernottamenti – prosegue Iualè – a Natale ce ne sono state meno rispetto al periodo di Capodanno. Ma il settore della ristorazione ha lavorato bene. Ed il bilancio, in generale, è anche migliore rispetto a quello dell’anno scorso» ha concluso il presidente degli albergatori. Per quanto riguarda il menù non mancheranno proposte culinarie tradizionali, ma in parte rivisitate nel segno della sperimentazione.