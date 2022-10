Civitanova, rissa tra stranieri sul lungomare Nord

CIVITANOVA – Rissa tra stranieri tra il lungomare Nord e via Marco Polo. L’episodio è avvenuto l’altra notte, tra le 3.30 e le 4, quando alle forze dell’ordine è arrivata la segnalazione di una lite piuttosto violenta tra stranieri, in particolare nordafricani. La lite, poi degenerata, è cominciata alla fine del lungomare Nord, di fronte al sottopasso Broccolo. Poi è continuata lungo la statale adriatica, lungo via Marco Polo.

È lì che dopo la segnalazione di un residente sono arrivati immediatamente i carabinieri della Compagnia di Civitanova e, in supporto, una Volante del commissariato di polizia. Ma quando le forze dell’ordine sono arrivate sul posto la maggior parte degli extracomunitari coinvolti nel parapiglia si erano già dati alla fuga, facendo perdere le loro tracce. Sul posto sono stati fermati due stranieri ubriachi. Le cause della lite sono ignote.