Civitanova, riqualificazione del centro con i due milioni di tesoretto del Comune

CIVITANOVA – Oltre due milioni di euro per la realizzazione di opere, le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la sistemazione delle strade e gli investimenti in altre opere di pubblica utilità. Le risorse sono relative all’avanzo di amministrazione relativo all’esercizio finanziario del 2019 del Comune di Civitanova portato all’attenzione del Consiglio comunale e che dà la possibilità alla Giunta di stabilire le priorità di utilizzo delle risorse.

Tra le esigenze principali manifestate c’è quella di proseguire con il recupero urbanistico del borgo marinaro e delle zone limitrofe mediante il rifacimento della pavimentazione, dei servizi, della rete idropotabile e delle fognature. Dopo i lavori di riqualificazione effettuati in via Duca degli Abruzzi, via Piave e l’asfaltatura di corso Umberto I, si procederà alla sistemazione di via Nave, via Carena e ai marciapiedi di piazza XX Settembre per un importo di 440mila euro.

«Il recupero del salotto centrale della città portato avanti da questa Amministrazione comunale – ha dichiarato l’assessore ai lavori pubblici Ermanno Carassai – serve da volano ai privati per investire sul territorio e dare il via a una preziosa microeconomia. Un esempio è quello di piazza Conchiglia che, dopo l’intervento dell’allora Giunta Mobili, ha visto il fiorire delle attività».

Altro intervento ritenuto indispensabile è quello su via Lauro Rossi che rientra nella sistemazione delle due perpendicolari che dal corso principale vanno verso il mare. Con i lavori di rifacimento della via, le due strade di accesso alla spiaggia saranno completate. Altro aspetto prioritario riguarda la realizzazione dei collettori delle acque meteoriche in alcune zone della città dove le stesse non sono state realizzate o sono ormai vetuste e hanno evidenziato criticità in occasione di modesti temporali, come via Ruffini e via Hermada. Altro settore strategico sarà il ripristino delle strutture sportive a servizio dei giovani e il rifacimento delle pavimentazioni stradali in conglomerato bituminoso sulla base delle indicazioni fornite dall’ufficio tecnico per tutta la città, nei vari quartieri disseminati.

Anche Civitanova Alta sarà oggetto di interventi. In primis si procederà al recupero statico, alle finiture e all’eliminazione delle barriere architettoniche nella sede municipale inagibile da tempo. I tecnici hanno già incontrato la Soprintendenza e dopo il periodo feriale ci sarà un altro sopralluogo per puntualizzare gli interventi. Anche quest’opera è prioritaria per eliminare il degrado nella Città Alta e portare nuove iniziative culturali nell’ex sede municipale.

Inoltre è già partito l’adeguamento dei plessi scolastici sulla base delle nuove normative a seguito dell’emergenza sanitaria. L’ufficio tecnico, in base alle segnalazioni dei vari dirigenti, ha effettuato un sopralluogo e predisposto il computo metrico al fin di eseguire i lavori. Altri lavori saranno effettuati nell’area portuale con il dragaggio del porto e la sistemazione dei marciapiedi in via Leonardo Da Vinci. Nel quartiere San Marone, invece, si procederà al collegamento del parcheggio pubblico di via Montale con via Dante Alighieri per un intervento di 40mila euro.

Il sindaco di Civitanova Fabrizio Ciarapica

«Si tratta di investimenti importanti su tutta la città con particolare attenzione per il centro dove sono state investite parecchie risorse continuando la riqualificazione che abbiamo sempre portato avanti del borgo marinaro e delle vie e piazze limitrofe – ha detto il sindaco della città costiera Fabrizio Ciarapica -. Un processo di valorizzazione del centro al quale crediamo molto dato che porta, conseguentemente, all’apertura di nuove attività lavorative e quindi alla creazione di posti di lavoro. Per questo nel centro città continueremo a investire diversamente da quanto era stato fatto nella precedente amministrazione. Allo stesso tempo però abbiamo guardato a 360° su tutta la città con investimenti anche in zone periferiche e abbiamo dato spazio alle realtà sportive e alle scuole».